Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

1 м/c,

зап.

 753мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50
Рейд на Апрашке
Подробности дела Оверчука
Дом Радио
Строители против ЦБ
Промышленный Петербург
Алена Апина в Петербурге
Кичеджи платит за всех
Лурье против лже-Беглова
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «Выявлено нарушение на бесхозном участке». В подвале дома на Васильевском, где пар от кипятка доходил до третьего этажа, начались работы

«Выявлено нарушение на бесхозном участке». В подвале дома на Васильевском, где пар от кипятка доходил до третьего этажа, начались работы

982
3 комментария

В дореволюционном доме Арнгольдов на 18-й линии Васильевского острова, где почти неделю пар из подвала доходил до третьего этажа, начались работы. Специалисты заменят участок бесхозного трубопровода, из-за которого случилось парение, рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 14 ноября. 

Напомним, что жители дома № 23 жаловались, что в парадной всё в пару. С прошлой пятницы жильцы наблюдали мокрые окна вплоть до седьмого этажа. Также УК пришлось отключить в доме лифт, так как он был мокрый и это могло привести к аварии.

«Теплосеть» поделилась, что было выявлено технологическое нарушение на бесхозном участке инженерных сетей, которые не находятся на балансе ни у УК, ни у ресурсоснабжающего предприятия и не входят в состав общедомового имущества. Также в организации отметили, что в период работ, которые планируют закончить к 19 часам 14 ноября, в доме ограничат отопление. Однако горячая вода останется. 

«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“. Немедленно покиньте место происшествия», — предупредило теплоэнергетическое предприятие города.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Отец Родной
2 часа
А жители в курсе, что они со времён ещё того царя, платят за капремонт за бесхозный трубопровод в подвале их дома?
282694747
1 час
Что значит бесхозный участок?Просветите пожалуйста
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
Новости компаний
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
Новости компаний
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
ТОП 5
Новости компаний
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00