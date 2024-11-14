«Выявлено нарушение на бесхозном участке». В подвале дома на Васильевском, где пар от кипятка доходил до третьего этажа, начались работы

В дореволюционном доме Арнгольдов на 18-й линии Васильевского острова, где почти неделю пар из подвала доходил до третьего этажа, начались работы. Специалисты заменят участок бесхозного трубопровода, из-за которого случилось парение, рассказали «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 14 ноября.

Напомним, что жители дома № 23 жаловались, что в парадной всё в пару. С прошлой пятницы жильцы наблюдали мокрые окна вплоть до седьмого этажа. Также УК пришлось отключить в доме лифт, так как он был мокрый и это могло привести к аварии.

«Теплосеть» поделилась, что было выявлено технологическое нарушение на бесхозном участке инженерных сетей, которые не находятся на балансе ни у УК, ни у ресурсоснабжающего предприятия и не входят в состав общедомового имущества. Также в организации отметили, что в период работ, которые планируют закончить к 19 часам 14 ноября, в доме ограничат отопление. Однако горячая вода останется.

«В случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не подвергайте свою жизнь и здоровье опасности. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам, неукоснительно следуйте инструкциям спасателей АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“. Немедленно покиньте место происшествия», — предупредило теплоэнергетическое предприятие города.