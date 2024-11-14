Галериста Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов

Марат Гельман родился 24 декабря 1960 года в Кишиневе. Был признан иноагентом в конце декабря 2021 года. Галерист утверждал, что с марта 2020 года не получал никаких средств из иностранных источников ни напрямую, ни опосредованно. Но и до этого это были деньги не за деятельность, а от сдачи московской квартиры иностранцу. В феврале 2022 года его вызвали в Роскомнадзор за неиспользование маркировки иностранного агента.