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Общество Галериста Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов

Галериста Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов

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13 комментариев

Галериста Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, об этом 14 ноября следует из данных сайта.

Марат Гельман родился 24 декабря 1960 года в Кишиневе. Был признан иноагентом в конце декабря 2021 года. Галерист утверждал, что с марта 2020 года не получал никаких средств из иностранных источников ни напрямую, ни опосредованно. Но и до этого это были деньги не за деятельность, а от сдачи московской квартиры иностранцу. В феврале 2022 года его вызвали в Роскомнадзор за неиспользование маркировки иностранного агента.

Напомним, в декабре 2022 года галериста объявили в федеральный розыск.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Комментарии
13
Garik.Maremanov.1-1
21 минута
Разрешите узнать: он что-то взорвал ? Поджег ? Призывал баррикады строить вокруг Кремля ? Не там террористов ищете, ребята.
Klaustrofobik
28 минут
Я понимаю, Шойгу с Герасимовым туда не внести.
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