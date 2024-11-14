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Происшествия Увлекшегося ботаникой петербуржца застали за культивацией конопли. Показываем теплицу в квартире

Увлекшегося ботаникой петербуржца застали за культивацией конопли. Показываем теплицу в квартире

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1 комментарий

Сотрудники полиции задержали жителя Невского района Петербурга, культивировавшего коноплю в арендованной квартире. На экспертизу направили более 6 килограммов растения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 ноября.

В незаконном производстве и обороте наркотиков заподозрили 28-летнего жителя дома 11 по Русановской улице, его задержали прямо у подъезда 12 числа. Как выяснилось, мужчина арендовал квартиру в доме 10 по Плесецкой улице, где занимался выращиванием конопли. При обыске там нашли 13 кустов марихуаны и готовое растительное вещество, общим объемом 6,5 килограммов, расфасованное по контейнерам, банкам, пакетам и даже ведрам.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятого — наркотическое средство «каннабис» общей массой более 2 килограммов. Исследование остальных веществ продолжается.

По факту покушения на незаконное производство, сбыт и пересыпку запрещенных веществ возбудили уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают соучастников задержанного.

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Комментарии
2
Klaustrofobik
7 минут
Давно не было посадок высшего руководства страны. Только генералы оказывается воруют. А за пять кустов да, посадят, с участковым делится надо.
Гость
2 минуты
Над рекой Невой стоит туман, над дурман травой пам-парам-пам...
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