Инцидент на учениях в Финляндии: 17 призывников пострадали у границы с Россией

Почти два десятка призывников пострадали во время учений пограничной егерской роты в Лапландии. Лапландское пограничное управление и полиция Лапландии начали расследование инцидента, говорится в заявлении ведомства.

Как указано в заявлении, опубликованном 14 ноября, накануне произошло дорожно-транспортное происшествие. Семнадцать призывников были доставлены на лечение в медицинский центр в Ивало. В основном у пострадавших легкие ушибы. После осмотра и лечения призывники вернулись в казарму в Ивало, где на ночь было организовано дежурство медсестры. Для всего личного состава роты была организована кризисная помощь, а в последующие недели будет предоставляться психологическая поддержка. Обстановка в части стабильная; не пострадавшие в аварии призывники продолжат участие в стрельбах на учениях.

«Лапландское пограничное управление отнеслось к происшествию с высокой степенью серьезности. Оно проведет тщательное расследование причин и сопутствующих факторов инцидента для улучшения безопасности службы, чтобы в будущем избежать подобных происшествий, — говорится в заявлении пограничников. — Департамент полиции Лапландии расследует происшествие как угрожающее безопасности дорожного движения и как служебное правонарушение».

Helsingin Sanomat пишет, что всего пострадали 23 призывника. Они все вместе ехали в гусеничном грузовике пограничной службы, состоящем из двух частей. Задний прицеп гусеничного грузовика занесло, и он съехал в кювет и перевернулся на крышу. В то же время передний прицеп упал в кювет, перевернувшись на бок. Машина, которая рассчитана для перевозки 17 человек, ехала с перегрузкой. Главный руководитель Лапландской пограничной службы, подполковник Микко Кауппила, сообщил агентству STT, что четверо получили серьезные травмы. Они были доставлены в центральную больницу Лапландии в Рованиеми. Кауппила отказался комментировать, почему в машине было больше людей, чем положено.