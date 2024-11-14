Старовойт: куряне получат сертификаты вне зависимости от степени разрушения домов

Бывший губернатор Курской области и действующий глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что все жители приграничных районов региона получат жилищные сертификаты, независимо от степени разрушения их домов. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает ТАСС.

Как отметил бывший глава региона, сертификаты будут выданы всем, независимо от уровня разрушения жилья. Если человек использует жилищный сертификат на территории региона, тогда участок земли останется в собственности владельцев.

У курян будет возможность разместить на новых участках огороды и летние домики. По словам Романа Старовойта, пострадавшие населенные пункты курского приграничья будут восстановлены и благоустроены. В настоящее время совместно с администрацией Курской области на площадке правительства РФ уже формируется эта программа.

Ранее сообщалось о том, что в Курске состоялась встреча губернатора региона Алексея Смирнова с эвакуированными жителями приграничья. На собрании также присутствовали бывший глава Курской области — министр транспорта России Роман Старовойт и заместитель председателя федерального правительства Марат Хуснуллин. На встрече люди жаловались, что им еще не выдали сертификаты на приобретение жилья.

«Фонтанка» писала, что эвакуированные жители приграничья Курской области сталкиваются с проблемами при поиске дома. По словам собеседников, стоимость аренды квартир в Курске высокая, поэтому все надежды остаются на сертификаты на жилье, потому что собственные дома уничтожены.