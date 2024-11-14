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Город Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детеныша капуцинов. Посмотрите, какой он хорошенький

Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детеныша капуцинов. Посмотрите, какой он хорошенький

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3 комментария

В Ленинградском зоопарке — пополнение. В начале осени у бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Широкой публике детеныша представили только сейчас. Пока он очень сильно привязан к маме и почти постоянно находится на ее спине. Забавными кадрами 14 ноября поделился зоопарк.

Маленький капуцин, пол которого определить пока не удалось, появился на свет 1 сентября. Бóльшую часть времени сейчас он проводит с родителями. Мама не подпускает к детенышу практически никого. Иногда малыша на время забирает отец семейства.

«Сейчас уже детёныш ненадолго слезает с мамы или папы, но далеко от них не отходит», — отметили в зоопарке.

В зимний вольер бурых капуцинов добавили стволы деревьев, ветви и спилы. Помимо этого, для животных установили маленькие и большие качели. Обезьянки по достоинству оценили новое убранство.

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Комментарии
3
Отец Родной
1 час
Вообще то все давно ждут, когда один капуцин покажет новый зоопарк.
ixform
1 час
там одна собака она лает особенно она подвывает с уменьшением вокальной граммы я такого никогда не слышал
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