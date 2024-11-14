Ленинградский зоопарк показал двухмесячного детеныша капуцинов. Посмотрите, какой он хорошенький

В Ленинградском зоопарке — пополнение. В начале осени у бурых капуцинов Рикардо и Веты родился малыш. Широкой публике детеныша представили только сейчас. Пока он очень сильно привязан к маме и почти постоянно находится на ее спине. Забавными кадрами 14 ноября поделился зоопарк.

Маленький капуцин, пол которого определить пока не удалось, появился на свет 1 сентября. Бóльшую часть времени сейчас он проводит с родителями. Мама не подпускает к детенышу практически никого. Иногда малыша на время забирает отец семейства.

«Сейчас уже детёныш ненадолго слезает с мамы или папы, но далеко от них не отходит», — отметили в зоопарке.