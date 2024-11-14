УФСБ и СК пришли с обысками в ЖКС № 1 Калининского района по делу о взятке

Следственный комитет и УФСБ нагрянули с обысками в Жилкомсервис № 1 Калининского района — всё из-за уголовного дела о взятке в особо крупном размере, получение которой вменяют бывшему начальнику отдела снабжения. Об этом 14 ноября стало известно «Фонтанке».

О визите силовиков на Светлановский проспект, 54, «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, около 11 часов утра всех присутствующих настоятельно попросили не покидать свои места, двери закрыли на вход и выход.

Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов ищут следы коррупции. В 2017 году, пользуясь своим служебным положением, начальник отдела снабжения ЖКС № 1 предложил бизнесмену приоритет в заключении договоров на поставку товаров. На небезвозмездной основе он якобы также согласился игнорировать нарушения со стороны поставщика.

Как следует из материалов, за период с 2018-го по 2024 год сотрудник ЖКС получил более миллиона рублей. Деньги бизнесмен переводил онлайн, в том числе на свою банковскую карту, которой фактически пользовался начальник отдела снабжения. В отношении последнего возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Подозреваемый не занимают эту должность в ЖКС с мая 2024 года.