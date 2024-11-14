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Общество Власть Происшествия В Петербурге по делу о взятке задержан бывший инженер Фонда капстроительства

В Петербурге по делу о взятке задержан бывший инженер Фонда капстроительства

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5 комментариев

В Петербурге задержан экс-инженер отдела строительного контроля НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта» — ему вменяют получение взятки в крупном размере. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

По версии следствия, в марте 2021 года предприниматель, выполняя работы по ремонту систем водоснабжения и отопления в жилом доме на Малодетскосельском проспекте, предложил инженеру взятку за оформление документации по проделанным работам, которые фактически выполнены не в полном объеме или с нарушениями. Инженер согласился уладить вопрос за 180 тысяч рублей.

Задержание подозреваемых состоялось 13 ноября. Оба фигуранта дела признали свою вину в ходе допроса.

В Фонде капремонта уточнили, что фигурант уволен с должности инженера строительного контроля 1 сентября 2021 года из-за неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.

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Комментарии
5
Правнук Комиссара
2 часа
Где все борцы за права арестованных? Его же по доносу арестовали, не иначе.
Гость
2 часа
тоже мелочевка и прошлое если не даст показаний пизнесмен на человека то он в отказ уйдет так не при должности уже 3 года
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