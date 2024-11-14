В Петербурге по делу о взятке задержан бывший инженер Фонда капстроительства

В Петербурге задержан экс-инженер отдела строительного контроля НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта» — ему вменяют получение взятки в крупном размере. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Источник: Официальный канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

По версии следствия, в марте 2021 года предприниматель, выполняя работы по ремонту систем водоснабжения и отопления в жилом доме на Малодетскосельском проспекте, предложил инженеру взятку за оформление документации по проделанным работам, которые фактически выполнены не в полном объеме или с нарушениями. Инженер согласился уладить вопрос за 180 тысяч рублей.

Задержание подозреваемых состоялось 13 ноября. Оба фигуранта дела признали свою вину в ходе допроса.