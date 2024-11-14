30 тысяч голосов за неделю: читатели решают, кто достоин получить премию «Фонтанки»

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в самом разгаре: всего неделю назад стартовало голосование за финалистов 2024 года, и уже за них читатели отдали 30 тысяч голосов — на сайте и в социальных сетях «Фонтанки».

Всего в этом году голосование идет по 10 номинациям: в 8 из них ТОП-10 финалистов определились по итогам читательского номинирования на первом этапе премии, еще в двух десятки сформированы экспертным и редакционным советом. Вот общий список номинаций:

В следующий раз мы встретимся со всеми на торжественной церемонии награждения в Главном Штабе Эрмитажа 12 декабря. Кто выйдет на сцену там — решится большинством голосов. Голосование продлится еще почти месяц, а значит, у каждого из финалистов есть шанс стать победителем. Для этого нужно, чтобы как можно больше читателей проголосовали через сайт премии (потребуется авторизация), чат-бот в Telegram-канале или в опросе в сообществе «Вконтакте». Агитация и призывы голосовать за компанию в соцсетях, среди клиентов и сотрудников — разрешены и приветствуются, накрутки голосов — отслеживаются и наказываются.