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Город Бизнес Общество Признание и Влияние 30 тысяч голосов за неделю: читатели решают, кто достоин получить премию «Фонтанки»

30 тысяч голосов за неделю: читатели решают, кто достоин получить премию «Фонтанки»

Победители определятся в декабре

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1 комментарий

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в самом разгаре: всего неделю назад стартовало голосование за финалистов 2024 года, и уже за них читатели отдали 30 тысяч голосов — на сайте и в социальных сетях «Фонтанки».

Всего в этом году голосование идет по 10 номинациям: в 8 из них ТОП-10 финалистов определились по итогам читательского номинирования на первом этапе премии, еще в двух десятки сформированы экспертным и редакционным советом. Вот общий список номинаций:

  • Сделано в СПб и ЛО

  • Учебное заведение года

  • Сервис года для животных

  • Загородный отдых года

  • Детский центр года

  • Магазин года

  • Онлайн сервис года

  • Стартап года (выдвижение экспертным советом)

  • Проект года (выдвижение редакционным советом)

Голосование продолжается, а тем временем компании, вошедшие в ТОП-10 по всем номинациям получили свои заслуженные дипломы от «Фонтанки».

В следующий раз мы встретимся со всеми на торжественной церемонии награждения в Главном Штабе Эрмитажа 12 декабря. Кто выйдет на сцену там — решится большинством голосов. Голосование продлится еще почти месяц, а значит, у каждого из финалистов есть шанс стать победителем. Для этого нужно, чтобы как можно больше читателей проголосовали через сайт премии (потребуется авторизация), чат-бот в Telegram-канале или в опросе в сообществе «Вконтакте». Агитация и призывы голосовать за компанию в соцсетях, среди клиентов и сотрудников — разрешены и приветствуются, накрутки голосов — отслеживаются и наказываются.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
1
Су Люк Ын
2 минуты
по Моему мнению достоин Я!
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