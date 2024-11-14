Российский балетмейстер лишился 15 миллионов после нескольких встреч с курьерами в Петербурге

В Петербурге российский балетмейстер стал жертвой телефонных мошенников. Доверчивый пенсионер несколько раз передавал курьеру свои накопления для сохранности, но в результате лишился более 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 ноября.

Об обмане стало известно накануне, когда 87-летний житель одного из домов на Кадетской линии обратился в полицию. Он рассказал, что во время разговора с неизвестными, которые представились сотрудниками банка, его убедили передать все деньги со своих счетов якобы курьеру организации, чтобы средства внесли на «безопасный счет». За несколько встреч в период с августа по октябрь пенсионер передал 15,297 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к этому преступлению.

Как стало известно «Фонтанке», мошенники связывались с мужчиной через WhatsApp. В качестве курьеров, как вспоминает петербуржец, на встречу с ним приходили пятеро мужчин, особых примет он не смог указать.