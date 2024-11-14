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Происшествия Российский балетмейстер лишился 15 миллионов после нескольких встреч с курьерами в Петербурге

Российский балетмейстер лишился 15 миллионов после нескольких встреч с курьерами в Петербурге

3 868
18 комментариев

В Петербурге российский балетмейстер стал жертвой телефонных мошенников. Доверчивый пенсионер несколько раз передавал курьеру свои накопления для сохранности, но в результате лишился более 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 14 ноября.

Об обмане стало известно накануне, когда 87-летний житель одного из домов на Кадетской линии обратился в полицию. Он рассказал, что во время разговора с неизвестными, которые представились сотрудниками банка, его убедили передать все деньги со своих счетов якобы курьеру организации, чтобы средства внесли на «безопасный счет». За несколько встреч в период с августа по октябрь пенсионер передал 15,297 миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к этому преступлению.

Как стало известно «Фонтанке», мошенники связывались с мужчиной через WhatsApp. В качестве курьеров, как вспоминает петербуржец, на встречу с ним приходили пятеро мужчин, особых примет он не смог указать.

По нашим данным, жертвой преступления стал народный артист СССР, балетмейстер, хореограф и педагог, основатель Универсальной академии балета в Вашингтоне и в прошлом главный балетмейстер Мариинского театра. Работал по приглашению ведущих театров мира.

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Комментарии
18
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Натанцевал.
Vikilein
1 час
Может только Олег Виноградов быть. Жаль. Очень жаль. Умнейший человек. Никто не застрахован от такого, к сожалению. Один из столпов российского балета.
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