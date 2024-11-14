Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для петербуржцев

Аналитики компании J'son Partners Consulting провели второе ежегодное исследование крупнейших российских экосистем и операторов связи, в ходе которого сравнили их по показателям антиспам-защиты, борьбе с мошенническими действиями и защите финансов абонентов, а также использованию противовирусного ПО.
По итогам оценки общей функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге, как и годом ранее, заняла компания МТС. В топ-5 также вошли билайн, «Мегафон», «Яндекс» и Т2.
«Только за лето 2024 года наши решения на основе Big Data и искусственного интеллекта заблокировали свыше 56 миллионов подозрительных вызовов в Петербурге и Ленобласти, — рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Инструмент не только сэкономил время жителям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и оградил от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников». Он добавил, что безопасность в цифровой среде очень важна, поэтому компания проводит уроки для подростков и взрослых по кибергигиене, рассказывает, как обращаться с данными в Сети, как выбирать и проверять источники информации, чтобы чувствовать себя комфортно в виртуальном пространстве.
В исследовании отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, у МТС это функция «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и Т2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в Сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.
По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. С начала 2024 года Роскомнадзор заблокировал 456 млн мошеннических звонков и 6,2 млн «серых» SIM-карт, говорится в исследовании. Поэтому сервисы цифровой защиты актуальны для всех пользователей телефонных и онлайн-сервисов.