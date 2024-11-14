Аналитики назвали лидеров по цифровой безопасности для петербуржцев

«Только за лето 2024 года наши решения на основе Big Data и искусственного интеллекта заблокировали свыше 56 миллионов подозрительных вызовов в Петербурге и Ленобласти, — рассказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Инструмент не только сэкономил время жителям, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и оградил от более серьезных последствий — потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников». Он добавил, что безопасность в цифровой среде очень важна, поэтому компания проводит уроки для подростков и взрослых по кибергигиене, рассказывает, как обращаться с данными в Сети, как выбирать и проверять источники информации, чтобы чувствовать себя комфортно в виртуальном пространстве.