Житель Челябинска услышал приговор за убийство беременной женщины на глазах у ребенка

Житель Челябинска расправился с беременной женщиной на глазах у маленького ребенка. Суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подробности 14 ноября сообщает Следственный комитет региона.

Преступление произошло в августе 2022 года в одной из квартир дома на Краснознаменной улице. Следствие и суд установили, что осужденный поругался со своей знакомой. В ходе ссоры он залил беременную женщину слезоточивым газом, а после много раз ударил ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Всё произошло на глазах ее маленькой дочери.

Суд также удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 млн рублей.