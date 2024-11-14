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Происшествия Житель Челябинска услышал приговор за убийство беременной женщины на глазах у ребенка

Житель Челябинска услышал приговор за убийство беременной женщины на глазах у ребенка

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8 комментариев

Житель Челябинска расправился с беременной женщиной на глазах у маленького ребенка. Суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве с особой жестокостью и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подробности 14 ноября сообщает Следственный комитет региона.

Преступление произошло в августе 2022 года в одной из квартир дома на Краснознаменной улице. Следствие и суд установили, что осужденный поругался со своей знакомой. В ходе ссоры он залил беременную женщину слезоточивым газом, а после много раз ударил ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. Всё произошло на глазах ее маленькой дочери.

Суд также удовлетворил исковые требования родственников о возмещении причиненного морального вреда на сумму 10 млн рублей.

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Комментарии
8
280395872
26 минут
15 лет? Очень гуманно
Отец Родной
14 минут
Будет гордиться папкой
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