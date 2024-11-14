Истязание, порно, насилие. В Петербурге арестованная за педофилию семейная пара обрастает уголовными делами

Три новых дела возбудили в отношении семейной пары из Красногвардейского района Петербурга, обвиняемой в педофилии. К сексуальному насилию добавили съёмки детского порно и истязание. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что жертвами супругов стали не только собственные дети — 4-летний сын и 7-летняя дочь, но и ещё один ребёнок 7 лет. По версии следствия, дети подверглись сексуальному насилию 13 марта во Фрунзенском районе.

В этот же день, согласно материалам, 39-летняя мать снимала своих детей на видео, а 40-летний отец избивал их.

Накануне Следственный комитет уложил всё это в три уголовных дела: о насильственных действиях сексуального характера (132 УК), истязании (117 УК) и использовании несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (242.2 УК). Каждое — в отношении двух и более детей.