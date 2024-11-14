В Никольском подростки на мопеде врезались в поребрик — оба в реанимации

Гатчинские врачи спасают двух друзей-подростков, которые накануне вечером попали в аварию в Никольском. Незамеченный поребрик обернулся серьезными травмами для обоих.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, накануне вечером в Гатчинскую межрайонную больницу были доставлены два юноши 13 лет. Они ехали на одном мопеде по Никольскому и на улице Шипунова врезались в поребрик.

Мальчик, управлявший транспортным средством, получил разрыв почки, закрытую травму живота и ушиб грудной клетки, у его пассажира диагностировали сочетанную травму. Оба помещены в реанимацию, проводится проверка.