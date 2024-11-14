Атлантика передает привет Петербургу. В городе мокро и тепло

Мягкую для середины ноября погоду принес в Петербург обширный атлантический циклон с центром над Баренцевым морем. В городе будет влажно и тепло, а холодный атмосферный фронт вечером принесет дожди, пишет 14 ноября ведущий специалист центра »ФОБОС» Михаил Леус.
Воздух прогреется до пяти-семи градусов тепла, в Ленинградской области — от двух до семи выше ноля.
Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
В пятницу кратковременные дожди и от плюс четырех до шести градусов.
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