Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

5 м/c,

ю-з.

 757мм 91%
Подробнее
6 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Лурье против лже-Беглова
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Горящие квартиры тушили ночью в трех районах Петербурга. Погибли трое

Горящие квартиры тушили ночью в трех районах Петербурга. Погибли трое

6 793
7 комментариев

Квартирные пожары в трех районах Петербурга унесли жизни трех человек в ночь на 14 ноября. Горело на юге и севере города. Подробности сообщает городское управление МЧС.

Незадолго до трех часов ночи поступило сообщение о пожаре в доме 86А по набережной Обводного канала. В трехкомнатной квартире загорелась 15-метровая комната. Из опасной зоны эвакуировали пять человек. С огнем справились за 50 минут силами 15 человек и трех единиц техники. В горящей квартире обнаружена погибшая женщина.

На Парнасе в Выборгском районе в 03:18 загорелась однокомнатная квартира в доме 21 корпус 3 по улице Федора Абрамова. Эвакуированы были семь человек. Через полтора часа пожар потушили силами 15 человек и трех единиц техники. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина, которого доставили в больницу.

В Калининском районе в 3:32 поступило сообщение о пожаре в доме 4 корпус 1 по улице Академика Константинова. В квартире горели четыре квадратных метра обстановки. Из дома эвакуировали 10 жильцов и в 04:49 пожар потушили. В квартире обнаружили погибшего мужчину.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD12
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
282313316
31 минута
так часто стали случаться пожары с погибшими (
Гость
2 часа
Есть и хорошие новости,СВО и Путин навсегда.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40