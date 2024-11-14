Горящие квартиры тушили ночью в трех районах Петербурга. Погибли трое

Квартирные пожары в трех районах Петербурга унесли жизни трех человек в ночь на 14 ноября. Горело на юге и севере города. Подробности сообщает городское управление МЧС.

Незадолго до трех часов ночи поступило сообщение о пожаре в доме 86А по набережной Обводного канала. В трехкомнатной квартире загорелась 15-метровая комната. Из опасной зоны эвакуировали пять человек. С огнем справились за 50 минут силами 15 человек и трех единиц техники. В горящей квартире обнаружена погибшая женщина.

На Парнасе в Выборгском районе в 03:18 загорелась однокомнатная квартира в доме 21 корпус 3 по улице Федора Абрамова. Эвакуированы были семь человек. Через полтора часа пожар потушили силами 15 человек и трех единиц техники. В результате пожара погибла женщина и пострадал мужчина, которого доставили в больницу.