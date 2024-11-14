Арендовать нельзя, но платить придется. Бывший вице-губернатор и отельер спорит с чиновниками из-за соседней заброшки

Экс-чиновник, а теперь владелец отеля «Богема» Василий Кичеджи спорит с теплоснабжающей организацией, которая взыскивает с него деньги за отопление не только гостиничных номеров, но и соседнего пустующего корпуса. К нему он отношения не имеет, но готов арендовать, тогда хоть будет за что платить.

За себя и за соседа

Летом 2021 года бывший вице-губернатор Петербурга по культуре Василий Кичеджи стал отельером. «Богему» на 48 номеров открыли в Мучном переулке, 2, в историческом особняке «Дом с обелисками» 1915 года постройки. Место интересное, в ноябре 1916 года здесь, например, состоялась одна из тайных встреч заговорщиков по убийству Григория Распутина.

Здание со своим входом Кичеджи приобрел у банка. В соседнем его крыле, принадлежащем городу, до лета 2023 года располагалась контора по переводам текстов. Из-за экономических сложностей компания съехала, уже больше года помещения пустуют, стекла в окнах на первом этаже побиты.

Источник: «Фонтанка.ру»







«С этого момента и начались чудеса бюрократической эквилибристики. Обнаружив, что за пустующее „помещение 29Н“ больше никто не платит, монополисты, вероятно, отказались с этим смириться и стали начислять соседу», — рассказал «Фонтанке» Василий Кичеджи. По его словам, с наступлением холодов в отеле получили квитанции, в которых сумма за отопление была кратно больше, чем в предыдущие периоды. В итоге за отопительный сезон с ноября 2023-го по март 2024-го ПАО «ТГК-1» дополнительно, сверх показаний счетчика, начислило ООО «Мельница» (компании Кичеджи) 528 725 рублей.

По словам отельера, до этого момента плата взималась с компании именно по показаниям счетчика. В оборудование индивидуального пункта учета тепловой энергии и связанных с ним коммуникаций он инвестировал 34 млн рублей. «Это был наш вклад в реформу городского теплоснабжения. Индивидуальный пункт учета дает возможность и бизнесу, и энергетикам четко понимать, сколько тепла потреблено и сколько нужно заплатить. Чтобы всё было открыто и предсказуемо», — говорит Кичеджи.

Всю зиму он писал чиновникам и в саму ТГК-1, однако понимания у монополиста и в ведомствах не нашёл. Из теплоснабжающей организации ему в ответ присылали формулы. В комитете по энергетике в феврале 2024 года «Мельнице» сообщили, что при отсутствии соглашения между собственниками владельцы нежилых помещений обязаны нести расходы по оплате тепловой энергии пропорционально площади принадлежащих им помещений в этом здании.

«Учитывая, что раздельный учет потребленного объема тепловой энергии нежилыми помещениями здания законодательством не предусмотрен, при начислении платы за теплоснабжение здания, оборудованного несколькими приборами учета, показания таких приборов учета суммируются», — написал заместитель председателя Игорь Денисов. Судя по этому письму, плату за один из месяцев пересчитали, но в дальнейшем рекомендовали обращаться в суд.

В суд в итоге обратилась сама ТГК-1 — летом они попросили арбитраж взыскать с компании долг за отопление в 500 тысяч рублей. Судья Станислав Логинов принял решение о проведении суда без вызова сторон и в октябре встал на сторону теплоснабжающей компании.

«Предлагаемый ответчиком метод расчета не учитывает участие собственников и пользователей нежилых помещений в расходах на оплату тепловой энергии, потребленных в целях теплоснабжения общего имущества, пропорционально площади принадлежащих им помещений, и фактически ставит собственников в неравное положение», — решили в суде и взыскали в пользу ТГК-1 537 тысяч рублей в качестве задолженности за отопление.

Очевидно, конструкция такова: пока у соседних помещений был пользователь, он и платил в них за тепло. А когда он съехал, они оказались в составе общего имущества, за которое платят все собственники здания в складчину.

В октябре 2024 года отелю снова выставили счёт за тепло. Вышло 238 тысяч — в три раза больше, чем планировали в компании, посчитав, сколько потратили на отопление здания по счетчику. «Общего собрания собственников дома № 2, литера Г, не проводилось, и вопрос распределения расходов общедомового имущества не обсуждался, тогда какой размер доли в праве общей собственности на общее имущество может быть учтен в расчете для ООО „Мельница“?» — вопрошал Кичеджи в новом письме в ТГК-1.

По его словам, в других корпусах здания, помимо городских помещений, есть ещё и частные: ресторан и медицинская организация. Но после разговоров с ними он пришел к выводу, что квитанция выросла только у него.

Не для «Богемы»

«Здание, откуда съехала переводческая компания, деградирует. Это видно и снаружи, и наверняка изнутри. Будет трагедией, если оно так и останется без хозяина», — говорит Кичеджи.

Пока шло разбирательство из-за счетов за отопление, он обратился к вице-губернатору Валерию Москаленко и в профильные комитеты Смольного с предложением передать здание по госпрограмме, предполагающей льготную ставку по аренде взамен инвестиций. «Такой механизм предусмотрен федеральным законодательством и специальной государственной программой. Это выгодно и бизнесу, который получает возможность развиваться, и городскому бюджету, пополняемому новыми налоговыми, арендными и коммунальными платежами. Но итог многомесячной переписки — отказ», — добавляет бывший чиновник.

Кичеджи уверяет, что обращался к председателю комитета по инвестициям Ивану Складчикову, но тот якобы отказался с ним общаться и отправил к заместителю, так как сам чиновник такие вопросы не решает. В итоге ему прислали ответ из КИО за подписью начальницы отдела Ирины Посошниковой: она сообщила отельеру, что здание не подходит для госпрограммы.

«Вот такая забота о малом бизнесе! Не сделано ничего. Как будто так и надо. Хотя почему ничего? Начислили же плату за отопление пустующего дома ни в чем не повинному соседу. Примерно 8,5 млн рублей арендных платежей недополучит городской бюджет Санкт-Петербурга в этом году, поскольку „соседний дом“ в Мучном переулке по-прежнему пустует, а отдать его инвестору нет воли», — добавляет Кичеджи.

В комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что обращений от владельца отеля «Богема» у них не было. В комитете по имущественным отношениям «Фонтанке» подтвердили, что здание, о котором просил отельер, не включено в госпрограмму, по которой оказывается поддержка малому и среднему бизнесу. Дело в том, что для этого здание дважды должно было быть выставлено на торги и они должны дважды не состояться.

Второе условие — арендная ставка должна не превышать 8001,46 рублей за 1 кв. м в год. Как утверждают в ведомстве, здание оценили выше этой стоимости. Но это не значит, что оно будет стоять пустым — по словам собеседника «Фонтанки» в Смольном, его хотят передать под архив подведа комитета.

Впрочем, по поводу платы за тепло в комитете по имущественным отношениям «Богеме» посочувствовали: «Требования ТГК к ООО „Мельница“ о взыскании платы за отопление объектов необоснованны, поскольку объекты не находились в пользовании ООО „Мельница“».