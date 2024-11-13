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Общество Политика Обвинение запросило пять лет лишения свободы для Марин Ле Пен

Обвинение запросило пять лет лишения свободы для Марин Ле Пен

1 674
8 комментариев

Обвинение запросило пять лет лишения свободы, из которых два года — условно, для лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Кроме того, прокурор требует лишить обвиняемую и 24 руководителей партии и бывших депутатов Европарламента избирательных прав, сообщает издание Le Monde в среду, 13 ноября.

Также Марин Ле Пен могут оштрафовать на 300 тысяч евро, а партию — на 4,3 миллиона евро, из которых 2 миллиона с отсрочкой. Помимо этого, прокуроры запросили, чтобы наказание применяли немедленно, даже если обвиняемые подадут апелляцию. Такое наказание «запретит обвиняемым участвовать в будущих местных или национальных выборах».

«Я думаю, что желание обвинения состоит в том, чтобы лишить французов возможности голосовать за тех, кого они хотят», — прокомментировала требование обвинения Марин Ле Пен.

Напомним, что Марин Ле Пен подозревают в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года. Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам нельзя превышать обозначенный лимит расходов.

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Комментарии
8
Игорь Протасов
1 час
Ну вот опять протеже Василича забижают :-)
Сила в Правде!!
1 час
жирик по более наворовал и ничего скоро всем кремлём поминать будут. так что добро пожаловать до дому в ростов марин... хе-хе.
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