Надежда Кадышева подняла ценник на свои выступления до 7 млн рублей из-за высокой популярности среди молодежи

Концерты народной артистки России и солистки ансамбля «Золотое кольцо» стали дороже в 4,5 раза за последние несколько месяцев. Причиной стала высокая популярность ее песен среди молодежи, сообщает StarHit в среду, 13 ноября.

Источник: Starhit.ru

По данным издания, ценник на выступления Кадышевой поднялся до 7 миллионов рублей. В августе этого года певица уже начала набирать популярность, и стоимость ее концерта тогда составляла 1,5 миллиона рублей.

Если раньше аудиторией ансамбля «Золотое кольцо» были люди средних лет и старше, то сейчас ситуация крайне изменилась. Кадышева стала звездой молодежи и детей. Дело в том, что ее песни завирусились в социальных сетях. Под ее хиты «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» записывают видео пользователи русскоязычного интернета всех возрастов.