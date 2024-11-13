В Ленобласти столкнулись лоб в лоб ВАЗ и ГАЗ. Полиция разбирается в смертельной аварии

На 10-м километре автодороги «Ретюнь — Волошово — Сара Гора» в Ленобласти столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовой ГАЗ. Сообщение о ДТП поступило в полицию Лужского района в 13:05 13 ноября.

Источник: Петербургская полиция, телеграм-канал







По информации телеграм-канала «Петербургская полиция», на месте сотрудниками ГАИ было установлено, что ВАЗ, совершая левый поворот на регулируемом перекрестке в сторону поселка Серебрянский вне населенного пункта, не уступил дорогу автомобилю ГАЗ и столкнулся с ним «лоб в лоб», в результате чего водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля погибли. Их данные устанавливаются.

Источник: Петербургская полиция, телеграм-канал







ГАЗ от удара съехал в кювет, его водитель не пострадал.

Источник: Петербургская полиция, телеграм-канал







Полиция проводит проверку, устанавливаются все детали ДТП.