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Общество Президент Польши потерял часть пальца правой руки во время работы по дому

Президент Польши потерял часть пальца правой руки во время работы по дому

662
1 комментарий

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая, произошедшего во время работы по дому. Об этом 13 ноября пишет Onet со ссылкой на секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского.

Дуда впервые появился на публике с ортезом на правой руке в начале октября этого года во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили: у него были обездвижены два пальца: средний и безымянный. Фотографии, сделанные на этой неделе во время празднования Дня национальной независимости, позволили различить, что президент, скорее всего, потерял кончик среднего пальца правой руки.

«Президент получил серьезную травму во время работы по дому. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке», сказал Колярский и добавил, что «с президентом случилось то, что, к сожалению, может случиться с любым человеком».

Советник однако, не пожелал рассказывать о деталях травмы, поскольку, как он подчеркнул, «она произошла в личное время, во время домашней работы».

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Комментарии
3
alexadmin
2 минуты
Лучше палец, чем совесть.
Гость
2 минуты
Хмм... кончик среднего пальца правой руки потерял во время домашней работы?. А не показывал ли он кому жестов непристойных?
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