В Челябинске убившая сына мать и убившая мужа женщина избежали колонии. В суде установили превышение самообороны

В Челябинске убившая взрослого сына избежала колонии. Курчатовский районный суд назначил 61-летней женщине ограничение свободы сроком на полтора года, пишет 13 ноября 74.RU.

Женщина, ее 37-летний сын и дочь жили в одной квартире. Мужчина периодически сидел без работы, пьянствовал и бил мать и сестру. Установлено, что во время одной стычки сын оскорблял мать, с силой хватал ее за руки, пытался душить и ударить по голове. Женщина осознавала, что явно превышает пределы необходимой обороны, но ударила сына ножом в живот. От ранения он умер в больнице.

Возбужденное уголовное дело об убийстве было переквалифицировано на убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны. «Первое областное» информагентство уточняет, что обвинение настаивало, что женщина совершила преступление намеренно, и просило для пенсионерки реальное лишение свободы.

Двумя днями ранее суд в Копейске вынес приговор матери четверых детей, которая 15 лет терпела от мужа оскорбления и побои, а во время очередного скандала убила мужчину.

Установлено, что у мужа женщины были проблемы с алкоголем и наркотиками. Периодически он бил жену, даже ломал ей ребра. В роковой для себя день мужчина выпивал, а когда пришел домой с очередной порцией горячительного, женщина сказала, что ей это надоело. Тогда он бросил бутылку о стену, а потом поднял «розочку» и замахнулся на жену, которая в тот момент резала салат. Она первой нанесла удар, он оказался для мужчины смертельным. После она пыталась помочь мужу и сразу признала вину.

Следствие квалифицировало случившееся как убийство, обвинение запросило для нее 13 лет лишения свободы. Но защита настаивала на более мягком наказании по статье об убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, с чем в итоге согласился Копейский городской суд и приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы.

Сестра погибшего заявила к многодетной матери гражданский иск, женщина должна будет ей выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.