Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проверят на соответствие закону о защите персональных данных — претензии поступили со стороны офиса уполномоченного по защите персональных данных Канады. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба офиса комиссара по защите частной жизни.

«Комиссар начал расследование в отношении Всемирного антидопингового агентства после получения жалобы на его обращение с биологическими образцами, взятыми у спортсменов», — сказано в заявлении.

В жалобе, в частности, утверждалось, что WADA раскрыло персональные данные международным спортивным федерациям и эта информация используется для оценки соответствия спортсменов половому признаку без их ведома или согласия, а также в целях, которые не считаются надлежащими в соответствии с PIPEDA (федеральным законом Канады «О защите персональной информации и электронных документов»).

Дело находится в стадии активного расследования, в ходе которого будет проверено, соответствуют ли применяемые WADA методы сбора, использования и раскрытия информации федеральному закону Канады о неприкосновенности частной жизни.