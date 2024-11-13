«Политика — это жестко»: встретились Байден и Трамп

В Овальном кабинете Белого дома в среду, 13 ноября, в 11 утра по восточному времени (19:00 по Москве) действующий президент США Джо Байден принял избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. Подобные традиционные встречи уходящих и новых лидеров, как правило, знаменуют начало передачи власти от одного президента к другому.

«Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд, — сказал Байден, сев рядом с Трампом у пылающего камина. — Поздравляю. Добро пожаловать обратно». Байден также заявил, что рассчитывает на спокойную передачу власти. Два лидера пожали друг другу руки.

«Политика — дело жесткое, — отвечал Трамп. — Во многих случаях это не очень приятный мир, но сегодня это прекрасный мир, и я это очень ценю».

Затем открытая часть встречи была завершена, и журналистов попросили покинуть кабинет. На закрытой части встречи может быть затронут вопрос военной помощи Украине.

CNN добавляет, что первая леди Джилл Байден присоединилась к президенту Джо Байдену, чтобы поприветствовать Трампа, и направила бывшей первой леди Мелании Трамп приглашение на традиционную встречу вступающих и уходящих первых леди, но та отклонила приглашение, сославшись на ранее запланированное обязательство, связанное с ее книгой. Джилл Байден «передала г-ну Трампу рукописное поздравительное письмо для г-жи Трамп, в котором также выражалась готовность ее команды оказать содействие в переходе».

Ранее сегодня Трамп пошутил о своем намерении баллотироваться на третий президентский срок: «Я подозреваю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: он хорош, нам нужно придумать что-то еще», — сказал он во время выступления в палате представителей.