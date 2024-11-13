Мошенники стали обманывать россиян с помощью фейкового приложения для получения почты

Телефонные мошенники стали обманывать россиян с помощью фейковых приложений для получения почтовых отправлений, которые предлагают установить на телефон, чтобы получить к нему доступ. О новой схеме аферистов 13 ноября предупреждает прокуратура Москвы.

Злоумышленники позвонили 65-летней пенсионерке и сообщили, что ее ждет посылка, но лично получить якобы не получится без установки специальной программы на телефон, поскольку все действия с почтой, по их словам, можно совершать только удаленно.

После перехода по ссылке и установки «рекомендованного» приложения телефон москвички временно перестал работать. А затем женщину начали обрабатывать лжебанкиры и лжесиловики. Пенсионерку напугали мнимым кредитом, который якобы пытаются получить под ее поручительство, и велели снять личные сбережения, получить кредит самой и перевести все деньги на «безопасные счета».

Пенсионерка совершила несколько переводов в различных банкоматах на счета, указанные мошенниками, и лишилась более 1,8 млн рублей.

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