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Происшествия Мошенники стали обманывать россиян с помощью фейкового приложения для получения почты

Мошенники стали обманывать россиян с помощью фейкового приложения для получения почты

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1 комментарий

Телефонные мошенники стали обманывать россиян с помощью фейковых приложений для получения почтовых отправлений, которые предлагают установить на телефон, чтобы получить к нему доступ. О новой схеме аферистов 13 ноября предупреждает прокуратура Москвы.

Злоумышленники позвонили 65-летней пенсионерке и сообщили, что ее ждет посылка, но лично получить якобы не получится без установки специальной программы на телефон, поскольку все действия с почтой, по их словам, можно совершать только удаленно.

После перехода по ссылке и установки «рекомендованного» приложения телефон москвички временно перестал работать. А затем женщину начали обрабатывать лжебанкиры и лжесиловики. Пенсионерку напугали мнимым кредитом, который якобы пытаются получить под ее поручительство, и велели снять личные сбережения, получить кредит самой и перевести все деньги на «безопасные счета».

Пенсионерка совершила несколько переводов в различных банкоматах на счета, указанные мошенниками, и лишилась более 1,8  млн рублей.

Чтобы быть в курсе новых схем мошенничеств и не попасться на удочку телефонных злодеев, подписывайтесь на телеграм-канал «Ленинградский Кибер-Страж».

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Комментарии
1
Гость
12 минут
Вместо рекламы по сбору денег для больных,надо запустить ролики про мошенников!!!!!!!!
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