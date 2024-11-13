В Москве похоронили Антона Коробкова-Землянского, пиарщика SHAMAN

В Москве 13 октября простились с журналистом, руководителем пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антоном Коробковым-Землянским, бывшим представителем Филиппа Киркорова и пиар-директором SHAMAN. Почтить его память пришли близкие, друзья, коллеги и артисты, сообщил Msk1.ru.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября, он скончался в своей квартире. После ужина у него начался приступ удушья, приехавшие врачи не смогли ничем помочь. Сегодня известного столичного пиарщика похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой военкора Владлена Татарского. Церемония в траурном зале была организована только для близкого круга скончавшегося.

Вдова Коробкова-Землянского Елена приехала на похороны вместе с детьми-близнецами. Проводить его в последний путь также прибыли телеведущие Андрей Малахов и Яна Чурикова, блогер Лилия Абрамова, певица Юта и другие. Когда Антон только начинал карьеру в столице, исполнительница хита «Любимый мой» одной из первых согласилась прийти к нему на интервью.

На кладбище также присутствовал главный «подопечный» пиарщика — певец SHAMAN. Как отмечает издание, он был в компании главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В журналистику он пришел в 2002 году, карьеру начал с радиостанции «Европа Плюс» в Красноярске. Дальше были «Русская служба новостей», «Русское радио», а также «Первый канал», СТС, «MTV Россия» и другие. С 2015-го по 2017 год Коробков-Землянский стоял во главе пресс-службы Филиппа Киркорова, последние два года занимался продвижением певца SHAMAN.