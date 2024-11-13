В Невском районе появилась новая улица

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Безымянную улицу в Невском районе официально назвали Ультрамариновой, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.



Как рассказали в холдинге Setl Group, ранее безымянная дорога длиной 850 метров проходит между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом



Утвержденное Топонимической комиссией название отсылает к местным историческим ориентирам. Улица проходит по территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода, который в XIX веке выпускал краски.

