В Невском районе появилась новая улица

Безымянную улицу в Невском районе официально назвали Ультрамариновой, постановление об этом подписал губернатор Александр Беглов.
Как рассказали в холдинге Setl Group, ранее безымянная дорога длиной 850 метров проходит между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом
Утвержденное Топонимической комиссией название отсылает к местным историческим ориентирам. Улица проходит по территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода, который в XIX веке выпускал краски.
Сама дорога, проходящая между двумя ЖК — «Пульс на набережной» и Pulse Premier, — открылась для движения автомобилей еще в августе 2021 года.