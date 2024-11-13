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Город В Петербурге рассказали о причинах схода трамваев с рельсов

В Петербурге рассказали о причинах схода трамваев с рельсов

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7 комментариев

Трамваи сходят с рельсов в Петербурге примерно 60 раз в год. По большей части на конечных и в парках.

Как рассказал «Фонтанке» директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, этот показатель незначительно колеблется на протяжении последних 5 лет, если не брать 2020-й, когда в целом подвижного состава на улицах было меньше.

«Причины — бывают претензии к рельсу, бывают претензии к трамваю, а бывают претензии к водителю, — пояснил он. — С водителем — это, как правило, связано либо с нарушением скоростного режима, либо с неправильным управлением тягой, когда в кривой или в стрелке он подключает на тягу, и колесо как бы закручивает себя, заматывает на рельс».

По словам Минкина, снизить этот показатель должно внедрение системы автоматической помощи водителю (АПВ), которая ограничивает скорость в соответствии с профилем маршрута: «Большинство сходов в кривых — а это обычно в парках и на конечных станциях — связаны с превышением скорости».

Гендиректор ГЭТ также подчеркнул, что ДТП с трамваями, где система АПВ есть и включена, разбирают особенно тщательно. «Мы снимаем телеметрию, мы смотрим видеозаписи с камер, мы смотрим по черным ящикам реакцию системы, где и на какой секунде она включалась, не включалась, когда водители отреагировали, все отдельно разбирается, — рассказал он. — Если это связано действительно с АПВ, мы корректируем алгоритм. Хотя эти случаи крайне редки, надо сказать, то есть там, где она должна включиться, она, как правило, не ошибается».

При этом разбор идет по любым происшествиям, и сообщение на телефон тоже приходит по каждому. «Есть ДТП. Если, скажем, пострадала какая-то машина, не наша вина, но там есть человек, то это меня всегда волнует, — говорит он. — Я всегда связываюсь с диспетчерской, разбираю на месте, смотрю камеры тоже и так далее. Надо понимать, что подо мной есть первый заместитель, который курирует, есть заместитель по движению, есть служба безопасности движения, есть служба движения. Они все тоже эту информацию получают, тут же разбирают, и есть парк. Вы даже себе не представляете, какое количество людей мгновенно откликается, если что-то происходит на линии».

«Фонтанка» рассказывала о система активной помощи водителю и о том, что сами водители на нее реагируют неоднозначно. Руководство предприятия разрешило отключать тот канал системы, который считывает красный сигнал светофора — из-за не всегда корректного распознавания. Но настаивает на работе скоростного канала, и тем более того, который обеспечивает реакцию на препятствие на путях и тормозит вагон, если этого не делает водитель.

Полное интервью Дениса Минкина о трамваях, новых линиях и проблемах с поставками — читайте здесь.

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Комментарии
7
Заливщик голосовых планок
1 час
"рассказали о причинах" - а говорят, в стране нехватка психотерапевтов.. Вон, все кому не лень разъясняют. И Министры даже!
Гость
36 минут
пути надо время от времени ремонтировать как на РЖД и будет порядок
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