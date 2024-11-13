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Политика Правительство РФ утвердило постановление о размерах выплат за ранения на СВО

Правительство РФ утвердило постановление о размерах выплат за ранения на СВО

2 440
33 комментария

Правительство РФ утвердило постановление о дифференцированных выплатах за травмы и увечья, полученные в ходе СВО. Размер денежной компенсации теперь будет зависеть от степени тяжести ранения, сообщает пресс-служба.

Так, за тяжелые травмы и увечья положена компенсация в размере 3 млн рублей. За легкие ранения — 1 млн рублей. В иных случаях выплата составит 100 тысяч рублей, следует из постановления.

Ранее соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Вопрос о размерах выплат в зависимости от тяжести травмы в январе этого года поднимали врачи и медики. Их беспокоило, что тип ранения не влиял на размер денежной компенсации.

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Комментарии
33
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1 час
В иных случаях - это в каких?
282694747
2 часа
Блин я в 90-е и подумать не мог, что законодательный орган будет принимать подобные решения, ппц
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