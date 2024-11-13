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Город В Ленинградском зоопарке показали победителя в зажировке к зиме

В Ленинградском зоопарке показали победителя в зажировке к зиме

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1 комментарий

Пока петербуржцы утепляются свитерами и шарфами перед выходом на улицу, животные накапливают жир, чтобы не замерзнуть зимой. В Ленинградском зоопарке в среду, 13 ноября, показали, кто среди местных зверьков лидирует в рейтинге по зажировке.

В зоопарке Петербурга манулы активно набирают вес перед зимой. Семья пушистиков, состоящая из Намики, Свэна и Шу, проживает в отдельном вольере, накапливая жир ради того, чтобы не столкнуться с сильными морозами.

«С начала осени киперы начали увеличивать порции еды диких котиков. При этом сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, сколько каждому из манулов нужно корма. Когда у этих хищников начинается зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов может доходить до 7 килограммов», — отмечают в сообщении.

Манулам подготовили специальное меню для зажировки, которое состоит из крыс, перепелов, перепелиных яиц, цыплят, курицы, кроликов и различных субпродуктов: от почек до сердечек. В результате в наборе веса победил Свэн, набрав 6 килограммов. Второе место досталось Намике, которая сейчас весит 5,9 килограмма, а за ней — Шу в весе 5,5 килограммов.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали обыкновенного удава-альбиноса, который может убить своими объятиями.

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Ленинградский зоопарк Зажировка Манул
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Комментарии
1
ixform
13 минут
корапшэн из эбаут ДИСХОНЭСТИ
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