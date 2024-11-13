В Ленинградском зоопарке показали победителя в зажировке к зиме

В зоопарке Петербурга манулы активно набирают вес перед зимой. Семья пушистиков, состоящая из Намики, Свэна и Шу, проживает в отдельном вольере, накапливая жир ради того, чтобы не столкнуться с сильными морозами.



«С начала осени киперы начали увеличивать порции еды диких котиков. При этом сотрудники зоопарка внимательно следят за тем, сколько каждому из манулов нужно корма. Когда у этих хищников начинается зажировка, они становятся активнее и смелее. Зимой вес манулов может доходить до 7 килограммов», — отмечают в сообщении.



Манулам подготовили специальное меню для зажировки, которое состоит из крыс, перепелов, перепелиных яиц, цыплят, курицы, кроликов и различных субпродуктов: от почек до сердечек. В результате в наборе веса победил Свэн, набрав 6 килограммов. Второе место досталось Намике, которая сейчас весит 5,9 килограмма, а за ней — Шу в весе 5,5 килограммов.



Ранее в Ленинградском зоопарке показали обыкновенного удава-альбиноса, который может убить своими объятиями.