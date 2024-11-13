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Происшествия Обгоревшие останки и 50-литровый газовый баллон нашли на пепелище под Волосово

Обгоревшие останки и 50-литровый газовый баллон нашли на пепелище под Волосово

2 040
1 комментарий

Обгоревший труп обнаружили на месте сгоревшего частного дома в Волосовском районе Ленобласти. Из пепелища также вынесли крупный баллон с газом. Об этом сообщил «Леноблпожспас» 13 ноября.

Возгорание случилось на участке в деревне Большие Лашковицы, сигнал о ЧП поступил спасателям накануне около 23:00. Огонь уничтожил одноэтажный летний дом 5х6 метров с пристройкой и дощатую хозпостройку, еще одно строение пострадало частично.

С места происшествия эвакуировали газовый баллон на 50 литров. После на пепелище нашли обгоревшие останки.

Причины появления огня и личность погибшего устанавливаются.

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Комментарии
1
Гость
3 часа
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