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Доброе дело На Камчатке создали робота Егорку для занятий с особенными детьми

На Камчатке создали робота Егорку для занятий с особенными детьми

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1 комментарий

В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга разработали первого в России антропоморфного робота, который будет помогать дефектологам и нейропсихологам в работе с особенными детьми. Он уже прошёл первые испытания, сообщает 13 ноября пресс-служба университета.

Робота назвали Егоркой. Он повторяет строение тела человека, «умеет» двигать руками, головой, владеет мимикой, она появляется на мониторе на голове, умеет улыбаться, жмуриться, показывать удивление, радость и другие эмоции. А на вмонтированном в туловище сенсорном экране транслируются картинки и видеоролики.

В университете подчёркивают, что новый инструмент призван помочь, а не заменить специалистов, которые работают с детьми, имеющими ментальные особенности. Исследования показывают, что маленьким пациентам с расстройством аутистического спектра (РАС) бывает сложно общаться с людьми, они пугаются, замыкаются в себе. Тогда как робот, имеющий антропоморфные черты, воспринимается детьми как безопасный компаньон по игре, которому можно доверять. Общение с ним поможет развить коммуникативные навыки, социализировать ребёнка, расширить его кругозор. При общении с роботом у малыша с РАС увеличивается степень концентрации на заданиях, он лучше вовлекается в процесс, что благоприятно сказывается на результате занятий.

Для Егорки была разработана серия коррекционных занятий. У каждого занятия определенная тема: цветные фигуры, дикие и домашние животные, фрукты и овощи, времена года. Всего 10 упражнений. Они делятся на три типа, и все рассчитаны на детей с РАС возрастом 3 – 7 лет. Занятие длится 15 минут.

По словам разработчиков, в робота можно загружать программы для разных детей, в том числе и тех, которые не имеют ментальных нарушений. Егорка уже провёл серию занятий как для малышей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так и для нормотипичных, в возрасте 3-6 лет.

«После испытаний Егорка получит сертификаты, подтверждающие его безопасность в работе с детьми, и его можно будет устанавливать в детсадах, поликлиниках, коррекционных центрах», — сообщили в университете, добавив, что стоимость устройства в пять раз меньше западных аналогов.

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Комментарии
3
Отец Родной
36 минут
Скачали на планшет китайское приложение и замотали в тряпки - вуаля - миллиард освоен!
Фокусник Данилин
17 минут
Забыли добавить про российских ученых…
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