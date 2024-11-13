На Камчатке создали робота Егорку для занятий с особенными детьми

Робота назвали Егоркой. Он повторяет строение тела человека, «умеет» двигать руками, головой, владеет мимикой, она появляется на мониторе на голове, умеет улыбаться, жмуриться, показывать удивление, радость и другие эмоции. А на вмонтированном в туловище сенсорном экране транслируются картинки и видеоролики.

В университете подчёркивают, что новый инструмент призван помочь, а не заменить специалистов, которые работают с детьми, имеющими ментальные особенности. Исследования показывают, что маленьким пациентам с расстройством аутистического спектра (РАС) бывает сложно общаться с людьми, они пугаются, замыкаются в себе. Тогда как робот, имеющий антропоморфные черты, воспринимается детьми как безопасный компаньон по игре, которому можно доверять. Общение с ним поможет развить коммуникативные навыки, социализировать ребёнка, расширить его кругозор. При общении с роботом у малыша с РАС увеличивается степень концентрации на заданиях, он лучше вовлекается в процесс, что благоприятно сказывается на результате занятий.