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Происшествия Петербуржца задержали до сбыта крупной партии наркотиков. Пакетики с изъятым — на фото

Петербуржца задержали до сбыта крупной партии наркотиков. Пакетики с изъятым — на фото

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4 комментария

Сотрудники транспортной полиции изъяли у петербуржца более 300 граммов запрещенных веществ. Мужчина планировал сбыть наркотики, когда его остановили у железной дороги. Об этом сообщили в городском линейном управлении МВД на транспорте 13 ноября.

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Так, на территории одной из железнодорожных станций по подозрению в незаконном обороте наркотиков был остановлен автомобиль под управлением 43-летнего местного жителя. В его карманах нашли четыре полиэтиленовых пакетика, предположительно с коноплей.

Следом правоохранители с кинологической службой нагрянули в частный дом мужчины. Там они нашли 8 пакетиков с таблетками серого и бежевого цвета, брикет и кусок спрессованного вещества коричневого цвета, банку с четырьмя свертками вещества растительного происхождения, пакетик с веществом белого цвета и весы.

Экспертиза подтвердила, что изъятое — наркотики: гашиш общей массой 102,94 г, МДМА — 205,31 г, кокаин — 0,39 г и каннабис — 8,96 г. Наркотики мужчина планировал сбыть, по данному факту возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемый находится под арестом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также выяснилось, что горожанин уже был судим за аналогичное деяние.

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Комментарии
4
VKuser15335355
27 минут
Конопля и каннабис это разве не одно и тоже?
Гость
1 час
Делов то. На СВО запишется и простят. Все наркодельцы там. При штабе
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