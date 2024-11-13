Петербуржца задержали до сбыта крупной партии наркотиков. Пакетики с изъятым — на фото

Сотрудники транспортной полиции изъяли у петербуржца более 300 граммов запрещенных веществ. Мужчина планировал сбыть наркотики, когда его остановили у железной дороги. Об этом сообщили в городском линейном управлении МВД на транспорте 13 ноября.

Так, на территории одной из железнодорожных станций по подозрению в незаконном обороте наркотиков был остановлен автомобиль под управлением 43-летнего местного жителя. В его карманах нашли четыре полиэтиленовых пакетика, предположительно с коноплей.

Следом правоохранители с кинологической службой нагрянули в частный дом мужчины. Там они нашли 8 пакетиков с таблетками серого и бежевого цвета, брикет и кусок спрессованного вещества коричневого цвета, банку с четырьмя свертками вещества растительного происхождения, пакетик с веществом белого цвета и весы.

Экспертиза подтвердила, что изъятое — наркотики: гашиш общей массой 102,94 г, МДМА — 205,31 г, кокаин — 0,39 г и каннабис — 8,96 г. Наркотики мужчина планировал сбыть, по данному факту возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемый находится под арестом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.