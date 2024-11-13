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Происшествия В Московском районе легковушка сбила женщину на электросамокате. На помощь пришли росгвардейцы

В Московском районе легковушка сбила женщину на электросамокате. На помощь пришли росгвардейцы

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25 комментариев

В Московском районе сегодняшнее утро было спокойным не у всех. На улице Коли Томчака легковушка сбила женщину на электросамокате. На помощь пострадавшей пришли росгвардейцы. Подробности этой истории 13 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе 9 часов утра наряд Росгвардии во время патрулирования увидел, как водитель LADA Granta, выезжая из арки, сбил женщину. Последняя ехала вдоль дома на электросамокате. После столкновения она упала на землю. Росгвардейцы вызвали сотрудников ГАИ и скорую. Помимо этого, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали 45-летней пострадавшей необходимую помощь и оцепили место происшествия. По приезде медики осмотрели и госпитализировали женщину.

«После того, как сотрудники вневедомственной охраны передали полицейским 28-летнего водителя фургона для дальнейшего выяснения обстоятельств, они вернулись на маршрут патрулирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
26
Гость
2 часа
Прочитав заголовок подумал: неужели легковушка сама не справилась... 🤭
Отец Родной
1 час
Существо на самокате нужно считать уже не человеком, а электроквадробером, и применять соответствующую статью.
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