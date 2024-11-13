В Московском районе легковушка сбила женщину на электросамокате. На помощь пришли росгвардейцы

В Московском районе сегодняшнее утро было спокойным не у всех. На улице Коли Томчака легковушка сбила женщину на электросамокате. На помощь пострадавшей пришли росгвардейцы. Подробности этой истории 13 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе 9 часов утра наряд Росгвардии во время патрулирования увидел, как водитель LADA Granta, выезжая из арки, сбил женщину. Последняя ехала вдоль дома на электросамокате. После столкновения она упала на землю. Росгвардейцы вызвали сотрудников ГАИ и скорую. Помимо этого, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали 45-летней пострадавшей необходимую помощь и оцепили место происшествия. По приезде медики осмотрели и госпитализировали женщину.