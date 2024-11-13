В Петербурге почти месяц ищут мать двоих детей

Жительница Мурино пропала почти месяц назад. С тех пор 33-летнюю женщину ищут в Ленобласти и Петербурге, дома ее ждут двое несовершеннолетних детей. 13 ноября ориентировка вновь была опубликована в муринских пабликах.

По словам близких, в последнее время 33-летняя Ольга Орлова проживала на улице Оборонной в Мурино. С 11 октября ее местонахождение неизвестно, однако 16 октября ее якобы видели в Купчино.

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