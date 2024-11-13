В Кремле рассказали, когда Путин подведет итоги 2024 года

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин подведет итоги года во второй половине декабря. Это будет объединенный формат прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом в среду, 13 ноября, передает ТАСС.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — отметил Дмитрий Песков, добавив, что прежде будут собраны вопросы от граждан, которые получат свои ответы уже во время конференции.
Пресс-секретарь РФ добавил, что Путин также даст ответы на вопросы журналистов российских региональных и федеральных СМИ, а также зарубежных корреспондентов, которые будут присутствовать в зале.
Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин подвел итоги года 14 декабря. Тогда прием вопросов от граждан по телефону, СМС, через сайт «Москва — Путину», специальные приложения, чат-боты и соцсети начался 1 декабря.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.