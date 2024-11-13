«Петролеспорт» получил разрешение на строительство портовой инфраструктуры на Вольном острове

АО «Петролеспорт» получил три разрешения на строительство инфраструктуры в рамках развития терминала порта на Вольном острове. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госстройнадзора Петербурга.

Выданные разрешения касаются склада подъемно-транспортной техники и средств малой механизации (Вольный остров, участок западнее дома 1, литера С), накопителя контейнеров с весовой платформой массой взвешивания до 60 тонн (около дома 1 литера К) и такелажного склада (дом 6, литера А).

В ноябре 2024 года комитет по градостроительству выдал градплан для строительства на участке на 285 тысяч кв. метров на Вольном острове. Указанный вид использования — водный транспорт. Участок, согласно выписке из Росреестра, находится в аренде у «Петролеспорта» до 2063 года.

Сам по себе документ не дает разрешения на строительство, но в нем содержится исчерпывающая градостроительная информация об участке, и его выдача, как правило, является первым этапом реализации проекта. Кроме того, градпланы заказывают и для уточнения информации по участку.