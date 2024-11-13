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Город «Петролеспорт» получил разрешение на строительство портовой инфраструктуры на Вольном острове

«Петролеспорт» получил разрешение на строительство портовой инфраструктуры на Вольном острове

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1 комментарий

АО «Петролеспорт» получил три разрешения на строительство инфраструктуры в рамках развития терминала порта на Вольном острове. Это следует из информации, опубликованной на сайте Госстройнадзора Петербурга.

Выданные разрешения касаются склада подъемно-транспортной техники и средств малой механизации (Вольный остров, участок западнее дома 1, литера С), накопителя контейнеров с весовой платформой массой взвешивания до 60 тонн (около дома 1 литера К) и такелажного склада (дом 6, литера А).

Все разрешения действуют до 25 ноября 2025 года.

В ноябре 2024 года комитет по градостроительству выдал градплан для строительства на участке на 285 тысяч кв. метров на Вольном острове. Указанный вид использования — водный транспорт. Участок, согласно выписке из Росреестра, находится в аренде у «Петролеспорта» до 2063 года.

Сам по себе документ не дает разрешения на строительство, но в нем содержится исчерпывающая градостроительная информация об участке, и его выдача, как правило, является первым этапом реализации проекта. Кроме того, градпланы заказывают и для уточнения информации по участку.

Развитие инфраструктуры Вольного острова входит в число 15 стратегических инвестиционных проектов, которые реализуются в Петербурге. В 2022 году Смольный согласовал предоставление участка «Петролеспорту».

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Комментарии
1
Су Люк Ын
2 часа
да, видать Воля долее Нам не надобна! все кораблями Захламить лучше, да лесом!
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