Семак — о словах Дзюбы: для всех хорошим не будешь

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал заявление бывшего игрока сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что он никогда не подаст ему руку.

«Все игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация. Вопросов у меня никаких нет. Ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь», — заявил Семак.

Напомним, что в интервью Дзюба сказал, что Сергей Семак «сделал все», чтобы игрок не продлил контракт с петербуржцами. Кроме того, когда Артем уходил из «Зенита», Семак якобы не уделил ему даже «двух секунд», чтобы сказать «спасибо». По мнению нападающего, тренер «испугался».