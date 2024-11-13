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Спорт Семак — о словах Дзюбы: для всех хорошим не будешь

Семак — о словах Дзюбы: для всех хорошим не будешь

3 576
4 комментария

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал заявление бывшего игрока сине-бело-голубых Артема Дзюбы о том, что он никогда не подаст ему руку.

«Все игроки, которые реже появляются в составе, обижаются на главного тренера. Это нормальная картина и достаточно распространенная ситуация. Вопросов у меня никаких нет. Ничего страшного. Переживем, для всех хорошим не будешь», — заявил Семак.

Напомним, что в интервью Дзюба сказал, что Сергей Семак «сделал все», чтобы игрок не продлил контракт с петербуржцами. Кроме того, когда Артем уходил из «Зенита», Семак якобы не уделил ему даже «двух секунд», чтобы сказать «спасибо». По мнению нападающего, тренер «испугался».

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Комментарии
4
Леошид Турист
2 часа
Сказал Семак и три раза перекрестился
Квакин
3 часа
Да у Артёмки, судя по интервью всё вокруг были этими самыим
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