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Город Общественные объединения без юрлица могут лишиться права получать награды Петербурга

Общественные объединения без юрлица могут лишиться права получать награды Петербурга

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В Петербурге корректируют закон о городских наградах. Заксобрание уточнило, кто именно может быть получателем наград, однако при обновленной формулировке возможности получать награды могут лишиться общественные объединения, которые не имеют регистрации юрлица. Парламент принял законопроект в первом чтении 13 ноября.

Соавтор инициативы единоросс Вера Сергеева, представляя законопроект, отметила, что формулировка требует уточнения, так как в Гражданском кодексе есть понятие юрлица. Если в действующей редакции указано, что получателями наград в Петербурге могут быть граждане, иностранцы, лица без гражданства и организации (их коллективы).

В рамках корректировки предложено заменить «организации» на «юрлица». Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов отметил, что авторы исключают из списка возможных получателей наград общественные объединения, действующие без образования юридического лица, хотя федеральное законодательство предусматривает такую форму деятельности и в Петербурге такие организации есть.

Парламентарий напомнил, что на федеральном уровне глава «Справедливой России — За правду!» Сергей Миронов уже предлагал схожий по логике законопроект о запрете действовать незарегистрированным организациям, который получил резко отрицательный отзыв правительства и был отклонен.

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