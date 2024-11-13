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Происшествия Конфликт у «Бургер Кинга» между подростками и мужчиной закончился больницей

Конфликт у «Бургер Кинга» между подростками и мужчиной закончился больницей

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9 комментариев

Конфликт между тремя подростками и 43-летним прохожим закончился для последнего больницей. Подробности этой истории 13 ноября сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

10 ноября в полицию Калининского района из больницы поступила информация о том, что к ним привезли 43-летнего мужчину с разными травмами. К медикам он попал в состоянии средней тяжести после инцидента на проспекте Просвещения.

По версии правоохранителей, вечером 9 ноября во время конфликта трое подростков 15-17 лет избили мужчину. По информации «Фонтанки», потасовка завязалась на входе в «Бургер Кинг». Один из несовершеннолетних, возможно, защищал своего брата от нетрезвого прохожего. Аналогичную версию подростки озвучили и сотрудникам полиции. После произошедшего трое подозреваемых были задержаны.

«Все подростки опрошены и переданы родителям под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
9
Cashmare
42 минуты
бухарь включил режим воспитателя?
Гость
38 минут
Тьфу, ты! Прочитал заголовок и понадеялся, что в больнице оказались подростки. Но увы, все оказалось банально и пошло.
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