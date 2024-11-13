Иностранец на «Дэу» сбил девушку-подростка у метро «Проспект Славы»

В больницу уехала 17-летняя жительница Фрунзенского района Петербурга, решившая не ждать зелёный сигнал светофора у станции метро «Проспект Славы». Об этом стало известно «Фонтанке» 13 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на Бухарестской улице, 61, накануне немногим позже половины пятого часа вечера. Девушка переходила дорогу на красный и угодила под колёса «Дэу Нексии».

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации «Фонтанки», её увезли в больницу с ушибами, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель «Дэу» — 27-летний гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Купчино. Автомобиль принадлежит ему. В этом году мужчину трижды привлекали к ответственности за превышение скорости, штрафы он оплатил.