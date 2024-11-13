Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 768мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Малый бизнес и "Честный знак"
За ЗСД заплатят досрочно
Дом Радио
Реставрация Дома Бака
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Образ жизни People определил самого сексуального мужчину в мире в 2024 году

People определил самого сексуального мужчину в мире в 2024 году

4 065
17 комментариев

Джон Красински, американский актер, назван самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии журнала People.

45-летний актер и члены его семьи отнеслись к произошедшему с юмором. «Я был шокирован. Ноль мыслей в голове… Ребята, вы действительно подняли планку для меня», — цитирует People Красински.

Актер в браке 14 лет. Его супруга, актриса Эмили Блант, в шутку пообещала оклеить дом обложкой журнала. У пары две дочери, 8 и 10 лет. «Моим детям это понравится, это совсем не будет странно», — отшутился Джон Красински.

Публике Джон Красински известен по ролям в сериале «Офис», фильмах «Отпуск по обмену», «Тихое место», «Главный герой».

Называть самого сексуального мужчину года — традиция People. В 2023 году редакция назвала таковым Патрика Демпси («Анатомия страсти», «Правда о деле Гарри Квеберта»).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY12
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
264044681
1 час
мда, с каждым годом всё хуже )
гастарбайтер
49 минут
В мире?! О как... Жители Монголии выбрали самого красивого мужчину В МИРЕ: им стал Долгорсурэнгийн Дагвадорж.... Жители Беларуси ̶в̶ы̶б̶р̶а̶л̶и̶ ... ну тут и так понятно кого...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Новости компаний
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
ТОП 5
Новости компаний
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20
GloraX применит научный подход к освещению в своих проектах
11 ноября, 17:05
Холдинг Setl Group спроектировал новостройку на отечественном ПО
11 ноября, 16:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
11 ноября, 13:25
Связанные одной ставкой: как бизнес и финансовые институты развиваются в условиях подавления инфляции
10 ноября, 18:00
Город рванул на юг: куда ведут застройку Петербурга и Ленобласти девелоперы и Генплан
9 ноября, 18:00