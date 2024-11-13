People определил самого сексуального мужчину в мире в 2024 году

Джон Красински, американский актер, назван самым сексуальным мужчиной в мире в 2024 году по версии журнала People .

45-летний актер и члены его семьи отнеслись к произошедшему с юмором. «Я был шокирован. Ноль мыслей в голове… Ребята, вы действительно подняли планку для меня», — цитирует People Красински.

Актер в браке 14 лет. Его супруга, актриса Эмили Блант, в шутку пообещала оклеить дом обложкой журнала. У пары две дочери, 8 и 10 лет. «Моим детям это понравится, это совсем не будет странно», — отшутился Джон Красински.