В Ленобласти появилась улица, названная в честь Героя России. Сейчас там лесополоса

В Ленинградской области появилась улица, названная в честь Героя России Владимира Жоги. Как пишет 47news, сейчас там нет ни жилых домов, ни магазинов и заборов — это лесополоса в садоводческом массиве «Дунай» под Всеволожском.

Информация о присвоении улице названия появилась в Классификаторе адресов Российской Федерации (КЛАДР РФ). Однако руководство региона пока не сообщало, что в области есть улица, названная в честь Владимира Жоги, погибшего в самом начале СВО. 47news выяснил, что решение о присвоении названия улице в садоводстве было принято еще в начале 2023 года — так постановило местное руководство.

Бывший глава СНТ рассказал изданию, что решение о присвоении улице имени Владимира Жоги приняли после поручений и рекомендаций президента РФ об увековечивании памяти героев СВО. Такие же рекомендации дал и губернатор Ленобласти.