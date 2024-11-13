В Ленобласти появилась улица, названная в честь Героя России. Сейчас там лесополоса

В Ленинградской области появилась улица, названная в честь Героя России Владимира Жоги. Как пишет 47news, сейчас там нет ни жилых домов, ни магазинов и заборов — это лесополоса в садоводческом массиве «Дунай» под Всеволожском.
Информация о присвоении улице названия появилась в Классификаторе адресов Российской Федерации (КЛАДР РФ). Однако руководство региона пока не сообщало, что в области есть улица, названная в честь Владимира Жоги, погибшего в самом начале СВО. 47news выяснил, что решение о присвоении названия улице в садоводстве было принято еще в начале 2023 года — так постановило местное руководство.
Бывший глава СНТ рассказал изданию, что решение о присвоении улице имени Владимира Жоги приняли после поручений и рекомендаций президента РФ об увековечивании памяти героев СВО. Такие же рекомендации дал и губернатор Ленобласти.
Именем Владимира Жоги уже названы улицы в Ростове-на-Дону, Невинномысске, Волновахе, Кызыле, Майкопе, Пензе и Омске.
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