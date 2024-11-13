В Петербурге арестовали таксиста-частника. Пьяных пассажиров он опустошил на 2 миллиона

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали частного извозчика, подозреваемого в кражах у подвыпивших пассажиров. Поездка оборачивалась для горожан потерей телефонов и опустошением банковских карт. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 13 ноября.

С августа по ноябрь в полицию поступил ряд заявлений, в которых петербуржцы описывали одну и ту же ситуацию, но указывали разные машины: подшофе садились в попутку, засыпали, а после пробуждения обнаруживали пропажу мобильника или онлайн-переводы со своей карты. Один из пострадавших после поездки лишился 800 тысяч рублей, а еще двоим одобрили кредиты на суммы от 60 тысяч до 400 тысяч рублей.

Как выяснилось, все преступления совершались одним лицом. 11 ноября подозреваемый был задержан, им оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Красном Селе. У него дома нашли банковские карты и два телефона с сим-картами, один из которых принадлежал пассажиру. После мужчина дал признательные показания.