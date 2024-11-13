В Петербурге арестовали таксиста-частника. Пьяных пассажиров он опустошил на 2 миллиона

В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали частного извозчика, подозреваемого в кражах у подвыпивших пассажиров. Поездка оборачивалась для горожан потерей телефонов и опустошением банковских карт. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 13 ноября.
С августа по ноябрь в полицию поступил ряд заявлений, в которых петербуржцы описывали одну и ту же ситуацию, но указывали разные машины: подшофе садились в попутку, засыпали, а после пробуждения обнаруживали пропажу мобильника или онлайн-переводы со своей карты. Один из пострадавших после поездки лишился 800 тысяч рублей, а еще двоим одобрили кредиты на суммы от 60 тысяч до 400 тысяч рублей.
Как выяснилось, все преступления совершались одним лицом. 11 ноября подозреваемый был задержан, им оказался 42-летний гражданин одной из стран Закавказья, проживающий в Красном Селе. У него дома нашли банковские карты и два телефона с сим-картами, один из которых принадлежал пассажиру. После мужчина дал признательные показания.
Для работы таксист арендовал разные машины. Для разблокировки гаджетов пассажиров он подглядывал, как те вводили пароли до того, как уснут. Причиненный ущерб может достигать 2 миллионов рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.
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