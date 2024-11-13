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Происшествия Бетонная стена превратилась в бутылку. В Петербурге сломанный череп подростка стал уголовным делом

Бетонная стена превратилась в бутылку. В Петербурге сломанный череп подростка стал уголовным делом

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15 комментариев

В Петербурге возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после драки двух подростков. Изначально потерпевший пытался все обставить как несчастный случай.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября, сам инцидент произошел еще две недели назад. Именно тогда в детскую больницу имени Раухфуса госпитализировали 16-летнего Тимура. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и перелом теменной кости. Юноша сказал врачам, что на самокате въехал в бетонную стену. Пациента поместили в отделение нейрохирургии.

Однако в ГАИ выяснили, что никакой стены не было. Была бутылка. Тем октябрьским вечером Тимур повздорил в ТРЦ «Галерея» со своим 15-летним знакомым. Предметом спора стала электронная сигарета. Товарищи вышли на улицу и начали драться. Старший ударил младшего по лицу, а последний ответил бутылкой по голове.

12 ноября в Басковом переулке подозреваемый в совершении преступления был задержан. Семиклассник помещен в ИВС, где ожидает избрания меры пресечения.

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Комментарии
15
гастарбайтер
1 час
Семиклассник?... 15 лет?... А во сколько сейчас в школу идут?
Rostik37
1 час
Басков переулок, знамо дело чия родина!))
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