«Росатом» купит половину новосибирского производителя телеком-оборудования за 7 млрд руб.

Госкорпорация «Росатом» готова к покупке 50% компании «Файбертрейд», которая учреждена в Новосибирске. Сделка нужна из-за требований перехода на российское оборудование.

О готовящейся сделке 13 ноября пишет РБК со ссылкой на источники, в том числе в «Росатоме». Сейчас она находится на согласовании у антимонопольщиков.

«Файбертрейд» разрабатывает, производит и поставляет трансиверы, оборудование уплотнения каналов и другое телекоммуникационное оборудование.

По последнему опубликованному отчету, от 2022 года, выручка компании составляла 549 млн рублей.

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