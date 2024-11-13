Согрет Гольфстримом. В Петербурге снова тепло и мокро

Влажная, но теплая для ноября погода ждет жителей Петербурга 13 ноября. Пришедший в регион воздух нагрет Гольфстримом.

Как пишет специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, город оказался на периферии далекого циклона, его центр расположен аж над Баренцевым морем.

Стараниями этого теплого течения — в Петербурге до +6 днем, при этом влажно и возможны осадки в виде дождя. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.