10 человек сбежали из военной части под Новосибирском

Дезертиры, которых собрали в военной части в поселке Коченево, уехали из нее на такси. Часть снова задержана.

Первым о побеге из Коченево сообщил портал NGS 13 ноября. Отмечается, что в воинскую часть были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа. Все они ранее самовольно оставляли воинские части «по различным, не связанным со службой причинам». Отреагировал глава района Евгений Антипов. Он рассказал, что военнослужащие уезжали из части на такси в течение 30 минут. «Преступления на территории района не совершались. 4 человека задержаны за пределами Коченевского района», — добавил Антипов.

О том, что дезертиры не вооружены, сообщалось в местном чате.