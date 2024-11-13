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Общество 10 человек сбежали из военной части под Новосибирском

10 человек сбежали из военной части под Новосибирском

5 787
31 комментарий

Дезертиры, которых собрали в военной части в поселке Коченево, уехали из нее на такси. Часть снова задержана.

Первым о побеге из Коченево сообщил портал NGS 13 ноября. Отмечается, что в воинскую часть были прикомандированы около 30 человек со всего Центрального военного округа. Все они ранее самовольно оставляли воинские части «по различным, не связанным со службой причинам». Отреагировал глава района Евгений Антипов. Он рассказал, что военнослужащие уезжали из части на такси в течение 30 минут. «Преступления на территории района не совершались. 4 человека задержаны за пределами Коченевского района», — добавил Антипов.

О том, что дезертиры не вооружены, сообщалось в местном чате.

По предварительной информации, почти все сбежавшие — уроженцы Краснодарского края. Дезертиров планировалось отправить в зону СВО.

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Комментарии
31
Эд Хэммет
3 часа
Похоже, в нашей армии всё так хорошо, что даже в глубоком тылу из частей регулярно кто-то сбегает. Не надо дискредитировать армию. Надо читать новости о ней день за днём.
Гость
3 часа
Это дискредитация? Военкоматы же ломятся от желающих пойти туда. Если верить новостям,
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