Автобус с невестой и гостями упал в реку в Пакистане, погибли больше 20 человек

Тела 16 пассажиров автобуса, который был частью свадебного кортежа, достали из реки Инд в Пакистане. Невеста выжила, но в больнице.

Об аварии 12 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местный телеканал Dawn. Известно, что автобус ехал по трассе на севере Пакистана и упал в воду в округе Диамер.

Из воды извлекли 16 тел, всего погибшими значатся 22 человека. Невеста получила травмы и была госпитализирована.

Телеканал добавляет, что в этой местности часто происходят аварии — из-за климата, плохих дорог и почти отсутствующих ПДД.