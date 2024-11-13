В пензенском лесу нашли три БПЛА

Три беспилотника найдены в лесном массиве рядом с Пензой. Также дроны сбивали над Брянской областью.

О том, что под Пензой найдены БПЛА, 12 ноября сообщает губернатор региона Олег Мельниченко. «По предварительным данным, жертв <…> нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования», — написал глава Пензенской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что над регионом ПВО сбила пять дронов. О разрушениях также данных нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что ночью были атакованы Шебекино и посёлок Октябрьский. В первом случае в одном доме выбило стекла, загорелась постройка в другом дворе. Во втором загорелась крыша жилого дома. Огонь потушен, никто не пострадал.